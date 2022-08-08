الجيش الصيني يصل موسكو للمشاركة في مسابقة "بياتلون الدبابات"

وصل جنود جيش التحرير الشعبي الصيني الى موسكو يوم الاثنين، للمشاركة في مسابقة "بياتلون الدبابات".

ويشارك الجيش الصيني، بالإضافة الى فرق عسكرية من 22 دولة من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، في مسابقة "بياتلون الدبابات" في إطار الألعاب العسكرية الدولية 2022.

وتنطلق مسابقة "بياتلون الدبابات" في الفترة من 13 إلى 27 أغسطس 2022 في ميدان التدريب العسكري "ألابينو" بضواحي موسكو.

وفي وقت سابق، جرت عملية القرعة بين الفرق وأطقم الدبابات المشاركة في مسابقة "بياتلون الدبابات" لدورة الألعاب العسكرية الدولية 2022 في متحف ألعاب الجيش الدولي في باتريوت بارك، بمنطقة موسكو.

وحضر الافتتاح قادة الفرق والمدربون وأعضاء طواقم الدبابات.

وتحتفل مسابقة "بياتلون الدبابات" 2022 بعيدها العاشر، إذ تعتبر الفرق من أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وروسيا مخضرمة في المنافسة بعد أن أقامت أول مسابقة لطاقم الدبابات في عام 2013.

وسيقام الحفل الختامي للألعاب في 27 أغسطس في ميدان تدريب ألابينو.

المصدر: RT