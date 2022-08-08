الصين تأمل باستمرار عمليات التفتيش المتبادلة بين موسكو وواشنطن في إطار معاهدة "ستارت-3"

أعربت الصين عن أملها في أن تستمر دون أي عائق عمليات التفتيش المتبادلة للمواقع العسكرية بين روسيا والولايات المتحدة في إطار معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3).

وقال المدير العام لإدارة الحد من التسلح بوزارة الخارجية الصينية فو تسونغ للصحفيين، يوم الاثنين، إن "معاهدة الحد من الاسلحة الهجومية الاستراتيجية تعتبر اتفاقية ثنائية مهمة لتقليص ترسانتي الأسلحة النووية".

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وأضاف: "نأمل بأن تنفذ المعاهدة بشكل كامل. وعلى الجانبين السماح بتنفيذ الإجراءات دون أي عائق من أجل خلق الثقة في مناطق أخرى من العالم".

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت يوم الاثنين أنها أبلغت واشنطن بإخراج مواقعها العسكرية مؤقتا من عمليات التفتيش في إطار معاهدة "ستارت-3"، حيث لا تستطيع روسيا من تنفيذ الإجراءات المماثلة على الأراضي الأمريكية بسبب القيود المفروضة من قبل واشنطن.

المصدر: تاس