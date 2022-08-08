الأمم المتحدة تؤكد الاتفاق على إجراءات مرور السفن المحملة بالحبوب في البحر الأسود

أنهت الأطراف في مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، تنسيق وثيقة تصف إجراءات مرور السفن مع المواد الغذائية بموجب اتفاقية تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وقالت السكرتيرة الصحفية لوفد الأمم المتحدة، إسميني بالا: "تم الانتهاء من إجراءات مرور السفن التجارية".

وتصف الوثيقة تفاصيل تشغيل الممر، تليها السفن على البحر الأسود، وعمل موانئ المغادرة، والتزامات الأطراف بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 22 يوليو الماضي في اسطنبول.

المصدر: تاس