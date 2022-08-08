في اتصال مع هنية.. عبد اللهيان يشيد بالمقاومة و"يبارك الانتصار على إرادة المحتل وإرهابه"

أشاد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "بالمقاومة الفلسطينية ودورها في مواجهة الاحتلال، وبارك بالانتصار على إرادة المحتل وإرهابه"، حسبما ذكرت حركة "حماس".

وقالت الحركة إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، تلقى اتصالا من عبد اللهيان الذي قدم التعازي بالضحايا الذين سقطوا خلال الأيام الأخيرة.

وجدد الوزير الإيراني موقف بلاده "الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته على المستوى السياسي والميداني" وأشار إلى "الجهود الدبلوماسية التي بذلتها بلاده مع منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وفضح جرائم الاحتلال".

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كما استعرض الوزير آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات في فيينا والنتائج المتوقعة.

رئيس حركة "حماس" أعرب عن تقديره لمواقف طهران "ودعمها اللامحدود للمقاومة، وتطوير إمكاناتها ولما بذلته من جهود سياسية ومن دعم للشعب الفلسطيني ومقاومته والتأثيرات الإيجابية لهذا الدعم وهذه المواقف المهمة".

وأكد هنية حق إيران في الحفاظ على حقوقها ومصالحها.

المصدر: RT