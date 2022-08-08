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تركيا تدعو أرمينيا إلى اتخاذ خطوات جادة لتطبيع العلاقات بين البلدين

أخبار العالم

تركيا تدعو أرمينيا إلى اتخاذ خطوات جادة لتطبيع العلاقات بين البلدين
Gettyimages.ru
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
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أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده وأذربيجان صادقتان في جهودهما لإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة، داعيا أرمينيا إلى اتخاذ خطوات جادة لتطبيع العلاقات.

وفي كلمة ألقاها في مؤتمر السفراء الأتراك الـ 13 بحضور وزير خارجية أذربيجان جيهون بيرموف، والأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلغا شميد، قال تشاووش أوغلو "أحذر أرمينيا مرة أخرى بأن تتجنب الاستفزازات، فتركيا وأذربيجان صادقتان في إرساء الاستقرار والسلام بالمنطقة، وهذا التطبيع سيصب في مصلحة أرمينيا كذلك".

وأضاف أن "التطبيع لن يحدث بالعبارات المنمّقة، علينا اتخاذ خطوات جادة، وتنفيذ الاتفاقيات".

وأشار إلى تشاور تركيا وأذربيجان حيال مسار العلاقات مع أرمينيا.

المصدر: "الأناضول" 

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