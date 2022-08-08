غوتيريش: إن اندلعت حرب نووية فلن تتمكن الأمم المتحدة من الرد عليها

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه في حال اندلعت حرب نووية فلن تتمكن الأمم المتحدة من الرد عليها.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة اليابانية، حيث شارك في حفل إحياء الذكرى الـ77 للقصف الذري على هيروشيما، قال غوتيريش إن "الأمم المتحدة لن تكون قادرة على الرد بأي شكل من الأشكال على نزاع نووي محتمل، لأنه في حالة نشوب حرب نووية عالمية، ربما لن تعود هناك أمم متحدة قادرة على الاستجابة".

وأكد أن "الحرب النووية ستعني تدمير الكوكب"، وحث القوى النووية على التعهد بعدم اللجوء إلى استخدام مثل هذه الأسلحة.

وأضاف: "من الواضح أنه إذا لم يستخدمها أحد أولاً، فلن تكون هناك حرب نووية".

المصدر: "آكي"