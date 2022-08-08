البنك الدولي يعلن عن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 4.5 مليارات دولار

أعلن البنك الدولي عن رصد مساعدة مالية إضافية لأوكرانيا قدرها 4.5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيساعد كييف على تأمين الخدمات والرواتب التقاعدية.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن البنك "رصد مساعدة مالية إضافية لأوكرانيا قدرها 4.5 مليارات دولار".

وأضاف أن "أوكرانيا بحاجة إلى استمرارية الخدمات الحكومية بما في ذلك في قطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية للحؤول دون مزيد من التدهور في الظروف المعيشية والفقر".

المصدر: "أ ف ب"