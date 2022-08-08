 
مباشر

الأمم المتحدة تأمل بإرسال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه في أوكرانيا

أخبار العالم

الأمم المتحدة تأمل بإرسال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه في أوكرانيا
Legion-Media Anthony Behar/Sipa USA
ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tkpo

أعربت الأمم المتحدة عن أملها في أن يتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة محطة زابوروجيه النووية بجنوب أوكرانيا، والتي تسيطر عليها القوات الروسية.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "نحن نأمل في أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتمكن من إرسال المفتشين قريبا للاطلاع على ما يحدث هناك".

وأضاف أن "الافتراضات بأن الأمم المتحدة كانت تعارض زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزابوروجيه سخيفة"، مضيفا أن "الأمين العام كان يعمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية، وقدم لها كل ما بوسعه من الدعم".

إقرأ المزيد
زاخاروفا تكشف عن استعداد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة محطة زابوروجيه
زاخاروفا تكشف عن استعداد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة محطة زابوروجيه

وأكد دوجاريك أن غوتيريش أعرب عن أمله بأن تتوفر الإمكانية لزيارة المحطة قريبا.

يذكر أن محطة زابوروجيه هي أكبر محطة ذرية في أوروبا. وفي الفترة الأخيرة تبادل الجانبان الروسي والأوكراني الاتهامات بأنشطة عسكرية خطيرة حول المحطة وإطلاق النار عليها.

وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها إزاء الوضع في المحطة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا