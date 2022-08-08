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تايوان: طائرات صينية خرقت مجالنا الجوي

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تايوان: طائرات صينية خرقت مجالنا الجوي
Gettyimages.ru
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 39 طائرة و13 سفينة من سلاح الجو والبحرية الصينيين في مضيق تايوان وحوله.

وأوضحت الوزارة عبر "تويتر" أن 21 من الطائرات المكتشفة، حلقت في الجزء الشرقي من خط الوسط في مضيق تايوان، ونشرت الوزارة مسار تلك الطائرات.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات التايوانية راقبت الوضع واستجابت لتك الأنشطة بطائرات وسفن بحرية، وأنظمة الصواريخ الأرضية.

 

المصدر: RT

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