تايوان: طائرات صينية خرقت مجالنا الجوي

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 39 طائرة و13 سفينة من سلاح الجو والبحرية الصينيين في مضيق تايوان وحوله.

وأوضحت الوزارة عبر "تويتر" أن 21 من الطائرات المكتشفة، حلقت في الجزء الشرقي من خط الوسط في مضيق تايوان، ونشرت الوزارة مسار تلك الطائرات.

13 PLAN vessels and 39 PLA aircraft around our surrounding region were detected today (August 8, 2022) until 1700(GMT+8). #ROCArmedForces have monitored the situation and responded to these activities with aircraft in CAP, naval vessels, and land-based missile systems. pic.twitter.com/4KpyfDz0hx — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) August 8, 2022

وأشارت الوزارة إلى أن القوات التايوانية راقبت الوضع واستجابت لتك الأنشطة بطائرات وسفن بحرية، وأنظمة الصواريخ الأرضية.

المصدر: RT