البيت الأبيض يدين تعليق الصين لتعاونها في مجال مكافحة المخدرات

قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن تحرك الصين لتعليق التعاون مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات ومن بينها مادة "الفنتانيل"، "غير مقبول".

وقال راوول غوبتا، مدير مكتب البيت الأبيض للسياسة الوطنية لمكافحة المخدرات، إنه يشعر بخيبة أمل من هذه الخطوة في ضوء وباء الجرعات الزائدة المستمر الناتج عن "الفنتانيل" الذي أودى بحياة أكثر من 100000 شخص في الولايات المتحدة خلال العام الماضي.

وأشار غوبتا إلى أنه "في الوقت الذي يستمر فيه الفنتانيل غير المشروع في إزهاق الأرواح كل خمس دقائق، من غير المقبول أن تمنع الصين التعاون الذي من شأنه أن يساعد في تقديم الأفراد الذين يتاجرون بهذه المخدرات غير المشروعة إلى العدالة"، معتبرا أن "هذه الخطوة سيكون لها تداعيات عالمية".

وأشار إلى أن "الصين لعبت ويجب أن تلعب دورا رئيسيا في المساعدة على وقف التدفق غير المشروع للمخدرات مثل الفنتانيل والمواد الكيمائية الأولية"، مشددا على أن "الولايات المتحدة ستواصل الضغط من أجل تحرك دولي".

المصدر: international business times