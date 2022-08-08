بوتين وباشينيان يبحثان أوضاع قره باغ

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الاتفاقات الثلاثية بشأن ناغورنو قره باغ عبر الهاتف.

وحسب الخدمة الصحفية للكرملين، تمت مناقشة تطورات الوضع حول ناغورنو قره باغ خلال مكالمة هاتفية بمبادرة من الجانب الأرميني، فضلا عن قضايا ضمان الأمن على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية تنفيذ جميع بنود الاتفاقيات المبرمة بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان بتاريخ 9 نوفمبر 2020 و11 يناير و26 نوفمبر 2021.

المصدر: الكرملين