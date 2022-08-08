مندوب روسيا: على أطراف مفاوضات النووي الإيراني أن يقرروا ما إذا كان "المشروع النهائي" مقبولا

دعا ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، المشاركين في مفاوضات النووي الإيراني، أن يقرروا ما إذا كان "المشروع النهائي" مقبولا، من أجل استعادة الاتفاق النووي.

وقال أوليانوف إن منسق الاتحاد الأوروبي في المحادثات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، وزع "النص النهائي" لمشروع الاتفاق بشأن استعادة الاتفاق النووي، بعد أن استأنف رؤساء جميع الوفود المفاوضات بشأن استئناف الاتفاق النووي مع إيران في العاصمة النمساوية يوم الخميس.

وكتب أوليانوف في قناته على "تيليغرام": "قام منسق الاتحاد الأوروبي بتوزيع "النص النهائي" لمشروع الاتفاق بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة. والآن يتعين على المشاركين في مفاوضات فيينا، أن يقرروا ما إذا كان هذا المشروع مقبولا لهم. وإذا لم تكن هناك اعتراضات، فستتم استعادة الاتفاق النووي".

وفي وقت سابق الاثنين، قال أوليانوف إن المشاركين في مفاوضات استعادة الاتفاق النووي مع إيران، على بعد خطوة واحدة من الاتفاق النهائي، لكن النجاح لا يمكن ضمانه بالكامل ولا يمكن تحديد مواعيد محددة.

المصدر: نوفوستي