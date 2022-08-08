البيت الأبيض يدين أفعال الصين "التصعيدية الاستفزازية وغير المسؤولة" حول تايوان

أدان البيت الأبيض، اليوم الاثنين، "أفعال الصين التصعيدية والاستفزازية وغير المسؤولة حول تايوان".

وشدد على أن "أفعال الصين تتعارض مع هدفنا البعيد في الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان"، معتبرا أنه " لا حاجة للتصعيد مع الصين وسنبقي قنوات الاتصال مفتوحة معها".

هذا وأعلنت الصين في وقت سابق اليوم الاثنين، أنها أجرت "تدريبات عسكرية جديدة في أنحاء تايوان". وكان من المتوقع أن تنتهي هذه التدريبات يوم أمس الأحد، لكن الصين قالت إن "التدريبات العملية المشتركة والتدريب في البحر والمجال الجوي حول جزيرة تايوان، لا تزال مستمرة حتى اليوم".

المصدر: وكالات + "أ ف ب"