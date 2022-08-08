زاخاروفا تكشف عن استعداد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة محطة زابوروجيه

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن استعداد المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي لزيارة محطة زابوروجيه النووية، رغم الزيارة الفاشلة في السابق.

وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "نحدد نية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بالزيارة المخطط لها سابقا إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية".

كما شددت الدبلوماسية على أن فشل زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه سابقا، هو مسؤولية كييف بالكامل.

وقالت زاخاروفا: "نحن نعتبر أنه من الضروري أن نذكر مرة أخرى أنه قبل أسابيع قليلة قام الجانب الروسي بكل ما هو مطلوب من أجل زيارة ناجحة. لا يمكن أن تكون هناك مطالبات ضدنا في هذا الصدد. حقيقة أن البعثة الدولية لم يتم القيام بها هي بالكامل ذنب كييف".

وأضاف: "من المفيد لكييف أن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يزر المحطة ولم يتمكن من تحديد مسؤولية أوكرانيا عن الوضع."

وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد أعرب في وقت سابق عن قلقه إزاء قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية. ووفقا له، فإن الأعمال العسكرية التي تعرض سلامة محطة الطاقة النووية للخطر "غير مقبولة على الإطلاق ويجب منعها بأي ثمن". وشدد غروسي على استعداده لقيادة مهمة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن السلامة والحماية والضمانات في محطات الطاقة النووية.

ومنذ بداية العملية الخاصة، بذلت القوات الأوكرانية عدة محاولات لمهاجمة أراضي محطة الطاقة النووية. ونتيجة لعدة عمليات قصف مدفعي، اندلع حريق في المكان، وانقطع خطان للكهرباء، وهما ضروريان لتشغيل وحدات الطاقة. وفي محطة الطاقة النووية، تم إلغاء تنشيط جزء من معدات وحدة الطاقة رقم 3، وتم تقليل الطاقة المولدة لوحدة الطاقة رقم 4.

المصدر: نوفوستي