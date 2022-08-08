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غانتس يعقد اجتماعا تقييميا لوقف إطلاق النار مع "الجهاد الإسلامي"

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غانتس يعقد اجتماعا تقييميا لوقف إطلاق النار مع
AFP
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عقد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، اجتماعا مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، لتقييم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي.

وقال مكتب غانتس في بيان إن الأخير أعرب خلال الاجتماع عن "تقديره الكبير للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)"، مبينا أن "وزير الدفاع وجه القوات الأمنية بمواصلة الاستعداد العملياتي في كافة المجالات والعمل على الاستفادة من انجازات العملية لتحقيق الاستقرار والسلام".

وبحسب البيان، أصدر غانتس تعليمات للمسؤولين بإعداد فرقة عمل لتعزيز الدفاعات في بلدات جنوب إسرائيل، وخاصة تلك القريبة من الحدود مع قطاع غزة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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