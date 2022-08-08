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واشنطن ترحب باتفاق إنهاء الأعمال العدائية في غزة

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واشنطن ترحب باتفاق إنهاء الأعمال العدائية في غزة
AP
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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رحبت وزارة الخارجية الامريكية، اليوم الإثنين، بوقف إطلاق النار بين حركة "الجهاد الاسلامي" والجانب الإسرائيلي الذي دخل حيز التنفيذ مساء أمس الأحد.

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وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "الولايات المتحدة ترحب باتفاق إنهاء الأعمال العدائية واستعادة الهدوء في غزة وإسرائيل".

وأضاف أن "الاتفاق سيوفر استراحة للمدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين وسيسمح بإيصال الإمدادات الضرورية إلى غزة".

وأشاد بلينكن بـ"الأدوار المهمة لقطر والمبعوث الخاص للأمم المتحدة والأردن والسلطة الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة"، وقال: "سنواصل في الأشهر المقبلة العمل مع الشركاء لتحسين نوعية حياة الفلسطينيين في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" ترحيبها بالجهود والإعلان المصري، مؤكدة انضمامها لوقف إطلاق النار، مع التأكيد على "حق الرد على أي عدوان صهيوني".

المصدر: وزارة الخارجية الامريكية

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