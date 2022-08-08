أوكرانيات يشجعن جنود الخطوط الأمامية بصور خليعة لرفع معنوياتهم!

تقوم مجموعة من النساء الأوكرانيات منذ فترة بإرسال صورهن عاريات إلى جنود الخطوط الأمامية في كييف لتحفيزهم ورفع معنوياتهم أثناء القتال.

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وأنشأت عالمة النفس الأوكرانية، آنا ريمارينكو(39 عاما)، قناة على موقع التواصل الاجتماعي "تلغرام" خاصة بالنساء لدعم أزواجهن وأبنائهن الجنود الأوكرانيين المشاركين في الحرب.

وبدأت قصة القناة التي تحمل تسمية "Kittens القطط"، حين مازحها صديقها الجندي قائلا: " لماذا لا تدعم الفتيات الجنود بإرسال صورهن العارية، هذا سيشجعهم حقا".

ومن هنا جاءت الفكرة، واليوم تضم القناة أكثر من 4000 مشترك، مع ما يصل إلى 100 صورة ومقاطع فيديو مثيرة يتم تحميلها كل يوم، و"القطط" هو لقب للجنود.

وترى آنا أن ما تفعله يعيد "الحياة الجنسية والحب" إلى أمة كانت تعاني من الجوع منذ 6 أشهر.

وترحب آنا بالصور من جميع الأشكال والأحجام، لكنها لا تحبذ المواد الإباحية. وتقول الشابة الأوكرانية إن بعض المساهمات عبارة عن صور لفتيات عاريات، والبعض الآخر أكثر فنية ويتضمن الزهور وعجن العجين.

وتعليقا على محتوى القناة، قال جندي يدعى تيم إنه يحب الصور المحلية التي تذكره بالمنزل: "عندما أفتح هذه القناة يمكنني أن أحلم بالعودة إلى الوطن، بشخص سينتظرني هناك".

المصدر: "dailystar"