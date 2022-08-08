رئيس منطقة زابوروجيه يوقع على مرسوم لإجراء استفتاء على الانضمام لروسيا

أعلن رئيس منطقة زابوروجيه في منتدى "نحن مع روسيا" أنه وقع على مرسوم بشأن الاستعدادات لإجراء استفتاء على انضمام المنطقة للأراضي الروسية، وسط إجماع جميع الحاضرين.

ووقع يفغيني باليتسكي رئيس منطقة زابوروجيه على مرسوم الانضمام، في إطار منتدى الحركة الاجتماعية لمنطقة زابوروجيه "نحن مع روسيا" ، الذي انعقد اليوم الاثنين في ميليتوبول، وبحضور أكثر من 700 مندوب من جميع أنحاء المنطقة.

ووافق جميع الحاضرين بالإجماع على إجراء الاستفتاء حول إعادة توحيد منطقة زابوروجيه مع روسيا.

المصدر: نوفوستي