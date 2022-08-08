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الاتحاد الأوروبي يعلن أنه قدم النص النهائي للاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني

مسؤول إيراني ينفي تقرير "وول ستريت جورنال" عن قرب التوصل إلى صيغة للاتفاق النووي في فيينا

أخبار العالم

مسؤول إيراني ينفي تقرير
Globallookpress
العلم الإيراني
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نقلت وكالة "إرنا" عن مسؤول في الخارجية الإيرانية نفيه لتقرير في صحيفة "وول ستريت جورنال" تحدث عن قرب التوصل إلى صيغة للاتفاق النووي في فيينا.

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وأوضحت "إرنا" أنه "فيما يتعلق بادعاء وول ستريت جورنال أن النص النهائي للاتفاق في فيينا من المرجح أن يجهز خلال الساعات القليلة المقبلة، قال مسؤول بوزارة الخارجية إنه بالنظر إلى استمرار النقاش حول العديد من القضايا الهامة المتبقية، لم نصل بعد إلى مرحلة الحديث عن النص النهائي".

وتمت الإشارة إلى أن "فريق التفاوض الايراني قدم آراءه البناءة إلى الجانب الآخر بهدف دفع المفاوضات إلى الأمام، وتتوقف نتيجة المفاوضات على إرادة الطرف الآخر في اتخاذ القرارات السياسية اللازمة".

وتابع المسؤول: "نعتقد أنه إذا اتخذ الجانب الآخر القرارات المناسبة، فيمكن إنهاء المفاوضات بسرعة، لكننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة".

المصدر: "إرنا"

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