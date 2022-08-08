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الكرملين: لا يوجد خلفية للقاء بوتين وزيلينسكي حاليا بعد ابتعاد الوفد الأوكراني عن المفاوضات

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الكرملين: لا يوجد خلفية للقاء بوتين وزيلينسكي حاليا بعد ابتعاد الوفد الأوكراني عن المفاوضات
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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه لا توجد شروط مسبقة أوأساس حاليا لعقد لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديميرزيلينسكي والتي دعا لعقدها الرئيس التركي

وأضاف بيسكوف تعليقا على اقتراح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتنظيم لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني: "أما بالنسبة للقمة بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي، فلا يمكن تحقيقها إلا بعد أن يقوم وفد من المفاوضين بجميع واجباته وهذا العنصر مفقود أيضا. لذلك، لا توجد حاليا متطلبات وشروط مسبقة للاجتماع الذي ذكره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.. الكرملين يقدر جهود أردوغان لتنظيم عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا".

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ولفت بيسكوف إلى أن وفد المفاوضين الأوكرانيين ابتعد عن الأمر منوها بأنه لا توجد عملية تفاوض بين موسكو وكييف حاليا.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد صرح مؤخرا عقب عودته من مدينة سوتشي بعد لقائه الرئيس بوتين الأسبوع الماضي، بأنه دعا الرئيس الروسي إلى عقد اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تركيا لحل الأزمة الأوكرانية.

المصدر: RT

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