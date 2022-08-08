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عضو بمجلس النواب الأمريكي تنتقد المساعدات العسكرية لأوكرانيا

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عضو بمجلس النواب الأمريكي تنتقد المساعدات العسكرية لأوكرانيا
Legion-Media
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انتقدت عضو مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، لورين بويبرت، تقديم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، معتبرة ذلك "عملية احتيال".  

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عبّرت بويبرت عن ذلك في معرض تعليق كتبته على حسابها في موقع "تويتر"، حول فيلم وثائقي بثته شبكة "سي بي إس"، يُظهر أن الكثير من المساعدات العسكرية التي ترسلها الدول الغربية إلى القوات الأوكرانية لا تصل إلى وجهتها النهائية في البلاد.

وكتبت بوبيرت على صفحتها في تويتر" بهذا الشأن تقول: "كل الحقائق موجودة.. معظم المساعدات لأوكرانيا عملية احتيال".

المصدر: RT

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