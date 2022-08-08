شاب أفغاني يقتل 6 أفغان و 4 إيرانيين في منطقة رفسنجان

في جريمة مروعة، أقدم مواطن أفغاني مدمن على المخدرات على قتل 10 أشخاص، عصر أمس الأحد، في منطقة رفسنجان بإيران.

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وقال حاكم مدينة رفسنجان، حسين رضائي: "شاب أفغاني مدمن على المخدرات ارتكب جريمة قتل لم تعرف أسبابها بعد أودت بحياة 6 من أصدقائه الأفغان و4 مواطنين إيرانيين عصر أمس" في رفسنجان.

وتمت الإشارة إلى أن الإيرانيين الأربعة كانوا يحاولون التوسط لإنهاء النزاع بينه وأصدقائه الأفغان، فأصيبوا بطعنات وتوفوا إثرها، في حين تم القبض عليه في منطقة أنار بمحافظة كرمان وسط إيران.

ووفق ما ذكرت وكالة "فارس"، فإن سبب النزاع كان "خلافا بين الأفغانيين على عقار".

المصدر: RT + "إيران بالعربي"