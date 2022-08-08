وزيران إسرائيليان: ليس هناك التزام بالإفراج عن القيادي بسام السعدي والأسير العواودة مقابل الهدنة

كشف وزيران إسرائيليان أنه "ليس هناك من التزام إسرائيلي بالإفراج عن القيادي بسام السعدي من حركة "الجهاد الإسلامي" مقابل وقف إطلاق النار".

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وفي حديث إذاعي، أشار كل من وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف، إلى أنه "ليس من التزام إسرائيلي بالإفراج عن القيادي بسام السعدي من "الجهاد الإسلامي" مقابل وقف إطلاق النار، بل هناك التزام مصري بالعمل على إطلاق سراحه".

وعن المعتقل الفلسطيني المضرب عن الطعام، خليل عواودة، أوضح جدعون ساعر، أنه "يجب أن يوفر لعواودة العلاج في المستشفى، لكن ليست هناك أي نية للإفراج عنه قبل أن يقضي كامل فترة الاعتقال".

في حين نقل موقع "واللا" العبري عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم: "هناك فرصة سياسية مع غزة في اليوم التالي للعملية ولا نريد أن نضيعها..نحن منخرطون في قضية الأسرى والمفقودين، والتصريحات حول هذا الموضوع مؤخرًا شيء نريد الاستفادة منه..إن قضية الأسرى تتصدر قائمة أولويات رئيس الوزراء يائير لابيد، ونحن نعمل على استنفاد كل فرصة للوصول إلى تسوية لهذا الأمر كحدث إنساني".

المصدر: "مكان" + RT