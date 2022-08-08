وكالة بلومبيرغ: استئناف حركة الشحن في منطقة تايوان رغم التدريبات الصينية

قالت وكالة بلومبيرغ نقلا عن بيانات حركة السفن، إن السفن التجارية استأنفت حركة المرور عبر مضيق تايوان، على الرغم من الوضع المتوتر في المنطقة بسبب التدريبات العسكرية الصينية.

وأضافت الوكالة أنه، "منذ يوم الأحد، مرت أكثر من 30 سفينة عبر المناطق الست لتدريبات جمهورية الصين الشعبية جنوب الميناء الرئيسي لتايوان.. وتظهر أحدث بيانات عن مواقع السفن أن أربع من المناطق الست قد تم تجاوزها".

وبحسب الوكالة، فقد وصلت، صباح اليوم الاثنين، سفينتان تحملان غازا طبيعيا مسالا، وناقلة عملاقة، إلى موانئ تايوان على متنها نفط خام من الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى ذلك ، تتجه ناقلة النفط Ghinah إلى ميناء Kaohsiung التايواني، والذي اضطرت أيضا إلى تغيير مسارها في وقت سابق.

وكانت إدارة الأمن البحري الصينية قد قالت في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن الصين ستواصل إجراء مناورات عسكرية في مناطق مختلفة على طول ساحلها، وتم إغلاق جزء من خليج بوهاي في شمال غرب البحر الأصفر لمدة شهر.

في الأسبوع الماضي، أعلن الجيش الصيني، وسط زيارة إلى تايوان من قبل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، عن تدريبات بالذخيرة الحية واسعة النطاق في ست مناطق حول الجزيرة في الفترة من 4 إلى 7 أغسطس. وفي هذا الصدد، حثت هيئة الموانئ والشحن التايوانية في حينها السفن على تجنب مناطق التدريبات العسكرية لجيش التحرير الشعبي الصيني حول الجزيرة واستخدام طرق بديلة لدخول الموانئ والخروج منها.

المصدر: نوفوستي