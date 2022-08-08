الدفاع التركية: سفينتا شحن حبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع التركية إن سفينتين تحملان منتجات زراعية غادرتا، صباح اليوم الاثنين، مينائي يوجني وتشرنومورسك الأوكرانيين في اتجاه اسطنبول.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "كجزء من عمل مركز التنسيق المشترك، تتواصل شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية. هذا الصباح اليوم الاثنين، غادرت السفينة SACURA ، التي تحمل 11000 طن من فول الصويا، ميناء يوجني الأوكراني إلى إيطاليا. وغادرت السفينة ARIZONA وعلى متنها 48458 طنا من الذرة من ميناء تشرنومورسك إلى اسكندرونة".

1️⃣ Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışmaları kapsamında Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı sürüyor.



Bu sabah;



▪️İtalya’ya 11 bin ton soya taşıyan SACURA isimli gemi Yuzni’den,



▪️İskenderun’a 48 bin 458 ton mısır taşıyan ARIZONA isimli gemi Çernomorsk’tan hareket etti. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 8, 2022

ويتم نقل الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود في إطار "صفقة الغذاء" التي وقعتها روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في 22 يوليو الماضي باسطنبول. وتقضي هذه الاتفاقية بإلغاء القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، كما تحدد كيفية خروج السفن المحملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود عبر ممرات بحرية إنسانية خاصة.

وغادرت أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية ميناء أوديسا في صباح 1 أغسطس الجاري ووصلت إلى اسطنبول في مساء اليوم التالي.

المصدر: نوفوستي