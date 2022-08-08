الصين تغلق أجزاء من خليج بوهاي لإجراء تدريبات عسكرية لمدة شهر

أغلقت إدارة الأمن البحري الصينية، اليوم الاثنين، جزءا من مياه خليج بوهاي لإجراء تدريبات عسكرية، حسب ما جاء ذلك في بيان صادر عن تلك الإدارة.

وحسب البيان ستقام التدريبات في الفترة من 8 أغسطس إلى 8 سبتمبر.

وجاء في البيان، "داخل المنطقة المحددة بالنقاط ، سيتم تنفيذ مهام عسكرية. والدخول إلى هذه المنطقة محظور".

وفي الفترة الممتدة من 6 إلى 15 أغسطس، أغلقت الصين أيضا جزءا من منطقة المياه في البحر الأصفر بسبب "إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية".

في 4 أغسطس، بدأت القوات المسلحة الصينية مناورات عسكرية واسعة النطاق بإطلاق صواريخ في ست مناطق مائية حول تايوان، وذلك ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لتايوان، رغم التحذيرات الصينية من القيام بهذه الزيارة.

المصدر: RT