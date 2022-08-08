يجتمع مرة أو اثنتين في السنة.. برلمان كوريا الشمالية يعقد جلسة في سبتمبر

يعقد البرلمان الكوري الشمالي جلسته المقبلة في شهر سبتمبر القادم للنظر في قوانين جديدة ومسائل تنظيميّة أخرى، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكوريّة الشمالية.

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ويجتمع البرلمان في كوريا الشمالية مرة أو اثنتين في السنة، وعادة ما تكون جلساته لمدة يوم واحد وتهدف إلى الموافقة على موازنات أو قرارات أخرى يعتبرها حزب العمّال الحاكم ضروريّة.

وذكرت الوكالة اليوم الاثنين أن "الجلسة السابعة للدورة الرابعة عشرة لمجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الشعبيّة الديموقراطيّة ستُعقد في بيونغ يانغ يوم 7 سبتمبر"، مستخدمةً الاسم الرسمي لكوريا الشماليّة.

وأضافت أن "الجلسة ستناقش قضيّة إقرار قانون التنمية الريفيّة الاشتراكية... فضلا عن قضايا تنظيمية".

ويتابع المراقبون عن كثب هذا النوع من الجلسات، لرصد أي تغيير في السياسة الاقتصادية أو أي تعديل قد يشمل مسؤولين كبارا.

ولم يتضح ما إذا كان الزعيم، كيم جونغ أون، سيحضر الاجتماع المقبل، بعد غيابه عن الجلسة الأخيرة في فبراير هذا العام.

من جهة أخرى، أفادت الوكالة بأن بيونغ يانغ تعتزم عقد اجتماع لمراجعة "النجاحات والتجارب والدروس المستقاة" من الإجراءات الطارئة التي لجأت إليها البلاد لكبح انتشار فيروس كورونا.

وفي الأيام الأخيرة، قالت كوريا الشمالية إنها لم تسجل "أي إصابة جديدة بكوفيد-19"، مشيرة إلى أن جميع من أصيبوا بالفيروس منذ موجة المتحور أوميكرون في مايو قد تعافوا.

المصدر: أ ف ب