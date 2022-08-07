بايدن "غاضب وحزين" بعد قتل 4 مسلمين

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن "حزنه وغضبه من هجمات بغيضة" وقعت ضد مسلمين في ولاية نيومكسيكو.

وكتب في تغريدة: "أشعر بالغضب والحزن بسبب القتل المروع لأربعة رجال مسلمين في ألبوكيرك".

وأضاف: "بينما ننتظر تحقيقا كاملا، أرسل دعواتي لأسر الضحايا، وإدارتي تقف بقوة إلى جانب الجالية المسلمة.. لا مكان لهذه الهجمات البغيضة في أمريكا".

I am angered and saddened by the horrific killings of four Muslim men in Albuquerque. While we await a full investigation, my prayers are with the victims’ families, and my Administration stands strongly with the Muslim community.



These hateful attacks have no place in America. — President Biden (@POTUS) August 7, 2022

وتحقق شرطة نيومكسيكو في علاقة محتملة بين مقتل ثلاثة مسلمين هذه السنة ومقتل رجل مسلم آخر العام الماضي، بينما ترتفع مزيد من الأصوات لإدانة هذه الجرائم التي يحتمل أن تكون بدوافع عنصرية.

وقالت شرطة ألبوكيرك في بيان إنها عثرت على "جثة قتيل رابع ليل الجمعة السبت".

ولم تحدد الشرطة هويته لكنها قالت إنه في العشرينات من عمره ومسلم "أصله من جنوب آسيا".

وأضاف البيان "المحققون يعتقدون أن جريمة القتل هذه قد تكون مرتبطة بثلاث عمليات قتل مؤخرا لرجال مسلمين من جنوب آسيا أيضا".

وأكدت الشرطة أن المحققين يدققون في ما إذا كانت جرائم القتل هذه مرتبطة بمقتل رجل أفغاني في السابع من نوفمبر 2021 أمام شركة يديرها مع شقيقه في ألبوكيرك.

ودعت الشرطة أي شخص لديه معلومات إلى الاتصال بخط هاتفي محدد، مشيرة إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) يساعد في التحقيق.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية