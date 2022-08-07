مرشح لرئاسة النمسا يصف سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا بالفصام

قال السياسي النمساوي جيرالد غروس، إن زعماء أوروبا يتعاملون بغباء عندما يتذمرون بشأن وضع الغاز بعد فرض عقوبات مناهضة لروسيا!

وقال غروس عبر قناة OE24.TV: "إذا قلتم إنكم لم تعودوا بحاجة إلى النفط والغاز من روسيا، فلا داعي للشكوى لاحقا من أنكم بقيتم بدونهما".

وأضاف غروس على "تويتر" أن هذا السلوك مشابه لمرض انفصام الشخصية.

وأشار إلى أن أوروبا تواجه صعوبات عند محاولتها استبدال الوقود الأزرق الروسي بإمدادات من دول أخرى مثل قطر.

واستشهد السياسي أيضا بكلمات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي دعت أوروبا إلى الاستعداد للأسوأ هذا الخريف بسبب أزمة الطاقة. وفقًا لغروس، إذا لم يفكروا في العواقب في الاتحاد الأوروبي، عند اتخاذ قرار برفض الوقود من روسيا، فهذا إما غباء أو إهمال جنائي.

المصدر: نوفوستي