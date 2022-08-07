قوات كييف تقصف دونيتسك بـ400 قذيفة وتقتل 3 وتجرح 14 شخصا

قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق لوقف إطلاق النار، إن عدد الجرحى نتيجة القصف في الجمهورية ارتفع إلى 14، فيما قتل ثلاثة أشخاص.

وقال المكتب التمثيلي في بيان "إن العدد الإجمالي للضحايا المدنيين من هجمات القوات الأوكرانية اعتبارا من الساعة 23.30 يوم 7 أغسطس 2022، هو 17 شخصا (ثلاثة قتلى و14 جريحا).

في وقت سابق، أفاد المكتب أن 11 شخصا أصيبوا، وتوفي ثلاثة.

كما أوضح المكتب أن القوات الأوكرانية أطلقت اليوم أكثر من 400 ذخيرة على جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: تاس