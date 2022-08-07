"يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان النقب البقاء داخل الملاجئ حتى إشعار آخر

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مساء يوم الأحد بأنه طُلب من سكان النقب البقاء داخل المناطق المحصنة من الآن وحتى إشعار آخر.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن صفارات الإنذار تدوي في بئر السبع والنقب قبل لحظات من دخول وقف اطلاق النار.

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وفي وقت سابق، أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية جديدة باتجاه إسرائيل، وذلك قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقالت "سرايا القدس" إنها قصفت عسقلان وسديروت ونتيفوت وكيسوفيم وموقع رعيم العسكري بعدد من الرشقات الصاروخية، ضمن عملية "وحدة الساحات".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن المقاومة أطلقت رشقات صاروخية متتالية من غزة نحو الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار دوت في نتيفوت والنقب.

من جهتها، أشارت وسائل إعلام عبرية إلى ان الصواريخ استهدفت نير عوز، نيريم، ماجن، كفر ميمون والتوشيا، ناحال عوز، وطرق.

جدير بالذكر أن حركة "الجهاد الإسلامي" أعلنت ترحيبها بالجهود والإعلان المصري، مؤكدة انضمامها لوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 11.30 مساء يوم الأحد، مع التأكيد على "حق الرد على أي عدوان صهيوني".

من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن وقف إطلاق النار سيسري الليلة عند الساعة 23:30، معربا عن شكره لمصر على جهودها التي أوصلت إلى هذه النتيجة.

المصدر: وسائل إعلام