هروب عضو الكنيست عن الليكود ووزير الأمن الداخلي السابق مع انطلاق صفارات الإنذار في سديروت (فيديو)

وثق مقطع فيديو نشره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة هروب عضو الكنيست عن الليكود ووزير الأمن الداخلي السابق أمير أوحانا مع انطلاق دوي صفارات الإنذار عقب قصف صاروخي من غزة.

צבע אדום בשדרות במהלך שידור חי עם ח"כ אמיר אוחנה. pic.twitter.com/GHdh3d80qI — צבי מאיר (@tzvi_meir) August 7, 2022

كما نشرت وسائل إعلام عبرية مقاطع فيديو وصورا توثق إجلاء عدد من سكان بلدة سديروت وغلاف غزة جراء سقوط صواريخ من قطاع غزة على البلدة.

ويتعرض قطاع غزة منذ عصر الجمعة إلى هجوم متواصل من قبل القوات الإسرائيلية، حيث شنت الطائرات العديد من الغارات الصاروخية على مناطق متفرقة من القطاع، كما أطلقت المدفعية عددا من القذائف استهدفت المواطنين الفلسطينيين في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية.

وأدى العدوان إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى، فضلا عن إلحاق الخسائر المادية بالمباني السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

من جانبها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصف العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية برشقات صاروخية كبيرة.

وحتى مساء اليوم، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من 1000 صاروخ وقذيفة هاون تجاه إسرائيل.

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي