بعد مراسم الحداد التي أقيمت في أوسيتيا الجنوبية بمناسبة الذكرى السنوية للعدوان الجورجي على الجمهورية عام 2008، أكد الرئيس آلان غاغلويف، أن تسخينفالي ستبني مستقبلها مع روسيا.

وقال غاغلويف: "نتطلع إلى الغد بفضل روسيا. أنتم جميعا ترون كيف تتم اعادة إعمار جمهوريتنا، وهناك ثقة، وهناك قوة. سنبني غدنا مع روسيا".

وقارن رئيس الجمهورية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي تهدف إلى حماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بأحداث عام 2008 في أوسيتيا الجنوبية. وشدد الرئيس على أنه "هناك، معا، جنودنا يدافعون عن الحقيقة والعدالة والتاريخ المشترك الذي لدينا والذي نقدره".

وشنت جورجيا في ليلة 8 أغسطس 2008، هجوما مسلحا على أوسيتيا الجنوبية. ونتيجة للصراع الذي استمر خمسة أيام، توفي أكثر من ألف شخص، من بينهم 72 جنديا روسيا. واعترف الاتحاد الروسي في 26 أغسطس 2008 بسيادة أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. وصرحت القيادة الروسية مرارا أن الاعتراف باستقلال المنطقتين الجورجيتين السابقتين يعكس الحقائق القائمة ولا يخضع للمراجعة. ومع ذلك، ترفض تبليسي الاعتراف باستقلال الجمهوريات.

المصدر: نوفوستي