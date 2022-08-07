وسائل إعلام: وزارة الدفاع البريطانية تعاني من مشكلة مزمنة تدريب طيارين جدد قد تستمر لسنوات

أفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية نقلا عن مصادر في المجال العسكري بأن وزارة الدفاع تواجه مشكلة تدريب طيارين مزمنة ستستغرق عدة سنوات لحلها.

وقالت المصادر إنه "منذ عامين ونصف العام أصدر وزير الدفاع بن والاس تعليمات لقيادة القوات الجوية لتحسين الوضع في مجال تدريب الطيارين من خلال زيادة عدد المدربين "كأولوية"، ولكن لم يتحقق نجاح ملموس في هذا الاتجاه خلال الفترة الزمنية المحددة".

وأضافت أن "انتشار الطائرات العسكرية البريطانية في مناطق مختلفة من العالم قلل من قدرة القوات الجوية للبلاد على تدريب المجندين بسبب استخدام الطيارين المؤهلين في العمليات الحالية".

وأشارت إلى "التأثير السلبي للرحلة البحرية التي استمرت سبعة أشهر العام الماضي للمجموعة الضاربة لحاملة الطائرات الدولية (AUG) بقيادة جناح الملكة إليزابيث من البحرية البريطانية.

وأوضحت أنه "نتيجة لحملة AUG، تم تأجيل الدورات التدريبية للطلاب العسكريين لعدة أشهر".

المصدر: "تاس"