مقتل إسباني بجروح تلقاها في سباق ثيران

توفي شخص متأثرا بجروح أصيب بها خلال سباق للثيران، وفقا لمكتب رئيس بلدية مدينة سونيا الإسبانية.

وقال مكتب رئيس البلدية في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "نشعر بالحزن لنشر الخبر المروع عن وفاة شاب.. أصيب بجروح خطيرة الجمعة الماضية بركلة ثور".

وتم إعلان الحداد في البلدية حتى يوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، توفي ثلاثة أشخاص في فالنسيا، نتيجة جروح أصيبوا بها خلال سباقات الثيران الجماعية كجزء من المهرجانات الوطنية.

وبوس الكارير ("الثيران في الشارع") هو تقليد إسباني، يتم فيه إطلاق الحيوانات في شوارع المدينة، عادة قبل ساعات قليلة من مصارعة الثيران، توضع أسوار خاصة على طول الشوارع حتى يتمكن المشاركون في السباق من القفز فوقها ويكونوا بأمان، ولكن بشكل دوري يتعرض المشاركون أو المتفرجون للإصابة أو القتل.

المصدر: نوفوستي