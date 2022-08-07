شواطئ فارغة وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب (فيديو)

قالت مراسلة RT في القدس مساء يوم السبت إن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومحيطها، مشيرة إلى أن شواطئ تل أبيب فارغة ولا أثر للحياة بالشوارع.

وبثت قناة "كان" الرسمية مقطع فيديو تسمع فيه صافرات الإنذار وهي تدوي في أرجاء المدينة، فيما يفر الإسرائيليون الذين تواجدوا على أحد الشواطئ تجاه الملاجئ المحصنة.

ودعت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي المواطنين للبقاء في الملاجئ والمناطق المحصنة حتى إشعار آخر.

وتل أبيب هي العاصمة الاقتصادية والتجارية والمركز المالي لإسرائيل وتضم مقرات حكومية مثل مقر وزارة الدفاع ومؤسسات وسفارات.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن صافرات الإنذار دوت في مدن وسط إسرائيل بينها تل أبيب واللد وبئر يعقوب وحولون وبات يام والرملة وريشون لتسيون.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قذائف صاروخية استهدفت مناطق في تل أبيب اعترضتها منظومة القبة الحديدية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم، بإطلاق أكثر من 950 صاروخا من داخل قطاع غزة باتجاه مدن ومناطق إسرائيلية، منذ بداية العدوان الإسرائيلي.

ويتعرض قطاع غزة منذ عصر الجمعة إلى هجوم متواصل من قبل القوات الإسرائيلية، حيث شنت الطائرات العديد من الغارات الصاروخية على مناطق متفرقة من القطاع، كما أطلقت المدفعية عددا من القذائف استهدفت المواطنين الفلسطينيين في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية.

وأدى العدوان إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى، فضلا عن إلحاق الخسائر المادية بالمباني السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

من جانبها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصف العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية برشقات صاروخية كبيرة.

وحتى مساء اليوم، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من 950 صاروخ وقذيفة هاون تجاه إسرائيل.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية