وسائل إعلام: سفينة "بولارنت" المحملة بذرة أوكرانية تمر عبر مضيق البوسفور

ذكرت قناة TRT Haber التلفزيونية التركية، أن السفينة "بولارنت" التي تحمل 12 ألف طن من الذرة الأوكرانية مرت عبر مضيق البوسفور، واستغرقت عملية التفتيش ساعتين.

وقالت القناة إن "الباخرة بولارنت التي ترفع العلم التركي تمر عبر مضيق البوسفور وعلى متنها 12 ألف طن من الذرة من أوكرانيا. وبعد فحص طاقم مركز التنسيق المشترك في اسطنبول الذي استمر قرابة ساعتين، غادر الوفد السفينة".

وتوجهت السفينة إلى ميناء ديرينسي كوجالي.

تم التخطيط للعملية الإنسانية بمشاركة نشطة من الضباط الروس كجزء من مركز التنسيق المشترك في اسطنبول. كما ذكرت الوزارة، في 22 يوليو في اسطنبول، وقع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وثيقتين مترابطتين لمعالجة مشاكل توريد المواد الغذائية والأسمدة للأسواق العالمية.

المصدر: نوفوستي