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زيلينسكي يعتمد ميدالية جديدة بتصميم يشبه الصليب المعقوف (صور)

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زيلينسكي يعتمد ميدالية جديدة بتصميم يشبه الصليب المعقوف (صور)
AP Efrem Lukatsky
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اعتمد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ميدالية جديدة لتكريم "المدافعين عن أوكرانيا"، يبدو تصميمها شبيها بالصليب المعقوف النازي.

ويظهر في بيان نشر على موقع زيلينسكي الرسمي، رسومات الميدالية، التي تصور الميدالية أربعة سيوف متقاطعة بزاوية قائمة، قارنها مستخدمو الانترنت بالصليب النازي المعقوف.

وفي الوسط يوجد "رمح ثلاثي الشعب" يصور شعار للبلاد، وعلى ظهر الميدالية نقش محفور: "للدفاع عن أوكرانيا".

زيلينسكي يعتمد ميدالية جديدة بتصميم يشبه الصليب المعقوف (صور)

المصدر: نوفوستي

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