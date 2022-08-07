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السويد ترسل مدربين إلى المملكة المتحدة لتدريب الجيش الأوكراني

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السويد ترسل مدربين إلى المملكة المتحدة لتدريب الجيش الأوكراني
Legion-Media
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أعلنت الحكومة السويدية أن قواتها المسلحة سترسل ما يصل إلى 120 مدربًا إلى المملكة المتحدة لتدريب عناصر الجيش الأوكراني هناك.

وقالت الحكومة السويدية في بيان على موقعها في الإنترنت: "من 12 أغسطس إلى 31 ديسمبر 2022 ، سترسل القوات المسلحة السويدية ما يصل إلى 120 مدربا إلى المملكة المتحدة لإجراء تدريب عسكري أساسي للأوكرانيين".

ووفقا لمجلس الوزراء السويدي، ولا يُتوقع أن يكون لهذا تأثير كبير على الأنشطة الأخرى للقوات المسلحة السويدية، وفقا لما ورد في البيان.

وفي وقت سابق، اقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إطلاق عملية تدريب واسعة النطاق للقوات الأوكرانية في الاراضي البريطانية مع القدرة على تدريب ما يصل إلى 10000 جندي كل أربعة أشهر.

يشار إلى أن مبادرة تدريب الجيش الأوكراني تأتي من بريطانيا التي دعت أعضاء آخرين في قوة المشاة المشتركة وكندا "للمساهمة".

المصدر: نوفوستي

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