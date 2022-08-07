انهيار جسر خشبي عمره 900 عام جراء حريق في الصين

أعلن التلفزيون المركزي الصيني انهيار أطول جسر خشبي في البلاد يعود تاريخه إلى أكثر من 900 عام، جراء حريق اندلع اليوم الأحد في مقاطعة فوجيان بشرق الصين.

وأفاد التلفزيون بأن الحريق في جسر "فان آن" الواقع في مقاطعة بينان، اندلع مساء أمس السبب، وتم إخماده في الساعة 22:45 بالتوقيت المحلي.

وأضاف: "حتى الآن احترق الجسر وانهار بالكامل، ولم يتضرر أحد في الحادث".

وتم بناء جسر فان آن منذ أكثر من 900 عام في عهد أسرة الامبراطور سونغ (960-1279). وفي عام 1708 تضرر الجسر جزئيا من جراء حريق اندلع فيه، وجرت إعادة إعماره في عام 1742. ثم تم إصلاحه أكثر من مرة. وفي عام 1991 منح الجسر وضع منشأة محمية على المستوى الإقليمي، وفي عام 2006 تم رفع هذا المستوى إلى المستوى الوطني.

وأشارت صحيفة "Global Times" الصينية إلى أن جسر فان آن كان أطول جسر معلق خشبي (98,2 متر). وعبر خبير في جامعة بكين، اليوم الأحد، عن اعتقاده أن سبب الحريق قد يعود إلى عامل بشري.

المصدر: نوفوستي