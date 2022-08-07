 
مباشر
عاجل
سرايا القدس تعلن عن توجيه ضربات صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب وقاعدة بلماحيم وعدد من المستوطنات

نتنياهو بعد لقاء لابيد: أقدم الدعم الكامل للحكومة والجيش وقوات الأمن وقدمت بعض النصائح من تجربتي

أخبار العالم

نتنياهو بعد لقاء لابيد: أقدم الدعم الكامل للحكومة والجيش وقوات الأمن وقدمت بعض النصائح من تجربتي
RT
رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد وبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، زعيم المعارضة.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tkg5

أكد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، زعيم المعارضة، أنه "يقدم الدعم الكامل للحكومة والجيش الإسرائيلي وقوات الأمن" بخصوص الحرب مع حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين.

إقرأ المزيد
إعلام عبري: معظم أهداف العملية ضد
إعلام عبري: معظم أهداف العملية ضد "الجهاد الإسلامي" تحققت وهناك سعي لإنهاء القتال بشكل سريع

وبعد لقائه رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لابيد، في إطار لقاء إحاطة حول القضايا الأمنية الراهنة، ⁧قال بنيامين نتنياهو: "نحن في خضم المعارك..أنا بالطبع أقدم الدعم الكامل للحكومة والجيش الإسرائيلي وقوات الأمن".

وأضاف نتنياهو: "كما أنني أحيي سكان الجنوب على موقفهم الحازم وأطلب منهم الاستمرار في الالتزام بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية التي تنقذ الأرواح".

وتابع: "لقد تلقيت تحديثا تفصيليا..لقد استمعت بعناية، وقدمت بعض النصائح من تجربتي ليس فقط فيما يتعلق بالاستمرار، ولكن أيضا فيما يتعلق بمختلف المجالات، وأعتقد أن هذه النصائح يمكن أن تكون مفيدة جدا لأمن إسرائيل". 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا