نتنياهو بعد لقاء لابيد: أقدم الدعم الكامل للحكومة والجيش وقوات الأمن وقدمت بعض النصائح من تجربتي

أكد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، زعيم المعارضة، أنه "يقدم الدعم الكامل للحكومة والجيش الإسرائيلي وقوات الأمن" بخصوص الحرب مع حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين.

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وبعد لقائه رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لابيد، في إطار لقاء إحاطة حول القضايا الأمنية الراهنة، ⁧قال بنيامين نتنياهو: "نحن في خضم المعارك..أنا بالطبع أقدم الدعم الكامل للحكومة والجيش الإسرائيلي وقوات الأمن".

وأضاف نتنياهو: "كما أنني أحيي سكان الجنوب على موقفهم الحازم وأطلب منهم الاستمرار في الالتزام بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية التي تنقذ الأرواح".

وتابع: "لقد تلقيت تحديثا تفصيليا..لقد استمعت بعناية، وقدمت بعض النصائح من تجربتي ليس فقط فيما يتعلق بالاستمرار، ولكن أيضا فيما يتعلق بمختلف المجالات، وأعتقد أن هذه النصائح يمكن أن تكون مفيدة جدا لأمن إسرائيل".

المصدر: RT