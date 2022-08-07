مدينة إينيرغودار: قصف كييف على محطة زابوروجيه الذرية يهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين

أعلنت سلطات مدينة إينيرغودار (بمنطقة زابوروجيه) أن قصف كييف على محطة زابوروجيه الكهرذرية يهدد بتدمير وحدة الطاقة فيها، وبالتالي حياة مئات الألاف من سكان أوكرانيا وأوروبا وآسيا.

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وقال مصدر في بلدية المدينة، اليوم الأحد: "بالرغم من المستوى العالي من الحماية ضد الكوارث والذي تم أخذه بعين الاعتبار أثناء بناء المحطة الكهرذرية، تتخذ القوات الأوكرانية محاولات بهدف تدميرها أو إلحاق ضرر جدي بعمليات عملها الرئيسية. وكل يوم تنفذ كييف ضربات أقرب فأقرب من وحدات الطاقة في المحطة، مما يهدد مباشر حياة مئات الآلاف من السكان المدنيين في الأراضي الأوكرانية، وكذلك أراضي مدن في أوروبا وآسيا".

وأشار المصدر إلى أنه في حالة وقوع كارثة ستكون مدن نيكوبول وزابوروجيه وكريفوي روغ ، وكذلك معظم المناطق الغربية من أوكرانيا، في دائرة نصف قطرها من الضرر الإشعاعي بالدرجة الأولى وقبل كل شيء ، ثم ستعاني القارة الأوروبية بأكملها.

وتابع المصدر: "في الوضع الحالي تدعو إدارة المدينة والمنطقة القوات المسلحة الأوكرانية إلى ضمان سلامة المدنيين ووقف إطلاق النار على الفور على البنية التحتية لمحطة زابوروجيه الكهرذرية، وبالتالي القضاء على خطر وقوع كارثة".

المصدر: نوفوستي