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الدفاع الروسية: كييف ترسل المجندين الأغرار إلى الجبهة قبل الانتهاء من تدريبهم بسبب الخسائر المرتفعة

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الدفاع الروسية: كييف ترسل المجندين الأغرار إلى الجبهة قبل الانتهاء من تدريبهم بسبب الخسائر المرتفعة
AP
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد بأن نظام كييف مضطر، بسبب الخسائر الفادحة في قواته، إلى تعويضهم بالمجندين الجدد والمصابين الذين لم يخضعوا لإعادة التأهيل الكامل بعد الإصابات.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأحد: "بسبب الخسائر المرتفعة يتخذ نظام زيلينسكي إجراءات بهدف التعويض عن النقص في عدد الجنود الأوكرانيين في منطقة الأعمال القتالية في دونباس. وهكذا تم اتخاذ قرار بإرسال المجندين الجدد إلى الخطوط الأمامية قبل الموعد المحدد (الانتهاء من دورة التدريب).

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك يتم إرسال الجرحى الذين كانوا في المستشفيات دون انتظار إكمال دورة إعادة تأهيلهم بعد الإصابات".

المصدر: نوفوستي

 

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