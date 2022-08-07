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ضرورة إجراء 5 اختبارات سلبية لكورونا خلال 7 أيام.. 80 ألف سائح عالقون في "هاواي الصينية"!

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ضرورة إجراء 5 اختبارات سلبية لكورونا خلال 7 أيام.. 80 ألف سائح عالقون في
"هاواي الصينية"
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علق أكثر من 80 ألف سائح في جزيرة هاينان الواقعة في جنوب الصين، بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا، ما دفع السلطات لإلغاء كل الرحلات الجوية وتعليق بيع تذاكر القطار محليا.

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وأعلنت السلطات الصينية اليوم الأحد، عن رصد 483 حالة إصابة بفيروس كورونا في مدينة سانيا الساحلية، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة، والواقعة في جزيرة هاينان الملقبة بـ"هاواي الصينية".

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، ألغيت كل الرحلات الجوية من ساينا، وهي مكان شهير يقصده راكبو الأمواج على وجه الخصوص، كما تم تعليق بيع تذاكر القطار.

وأعلنت السلطات الصحية أن السياح الذي يريدون مغادرة ساينا يجب أن يجروا 5 اختبارات سلبية لفيروس كورونا خلال 7 أيام.

وأعلن ممثل عن السلطات المحلية في مؤتمر أمس السبت، أن الفنادق ستقدم لزبائنها خفضا للأسعار بنسبة 50 في المئة إلى أن يجري رفع القيود على السفر.

وأغلقت أماكن الترفيه مثل المنتجعات الصحية والحانات منذ الأسبوع الماضي، ولكن الخدمات الأساسية كمحلات السوبرماركت والصيدليات لاتزال مفتوحة في المدينة.

والصين هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي يواصل تطبيق استراتيجية "صفر كوفيد"، عبر فرض الإغلاق والحجر الصحّي الطويل الأمر الذي يضر بالسياحة المحلية.

ولاتزال حدود البلاد مقفلة بشكل شبه كامل منذ بداية العام 2020، ما يمنع دخول الزوار الأجانب.

المصدر: أ ف ب

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