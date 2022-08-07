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إثر حريق قتل فيه 15 شخصا.. توقيف مالك ملهى في تايلاند

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إثر حريق قتل فيه 15 شخصا.. توقيف مالك ملهى في تايلاند
AP
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أوقفت الشرطة التايلاندية مالك ملهى ليلي اندلع فيه حريق أودى بحياة 15 شخصا بالقرب من مدينة باتايا السياحية بجنوب شرق بانكوك.

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واندلع الحريق قرابة الساعة الواحدة صباحا يوم الجمعة في ملهى "ماونتن بي" في منطقة ساتاهيب على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب شرق العاصمة بانكوك.

والسبت، ارتفعت الحصيلة إلى 15 قتيلا وفقا لمنظمة للإغاثة، وعثر على غالبية الجثث ملقاة بالقرب من مدخل الملهى وفي بيوت الراحة وعليها حروق بليغة.

وأكد مسؤول بالشرطة بمقاطعة شنبوري، اليوم الأحد، أن مالك الملهى بونغسيري بنبرنسغ سلم نفسه للشرطة إثر نشر مذكرة توقيف في شأنه.

وقال المسؤول "إنه موقوف وستطلب الشرطة موافقة من المحكمة الاثنين لمواصلة توقيفه طوال التحقيق"، مشيرا  إلى أن الرجل (27 عاما) "سيلاحق بتهمة القتل بسبب الإهمال، وعدم حيازته على ترخيص لبيع المشروبات".

ويعاقب القانون بالسجن 10 سنوات على أقصى تقدير وبغرامة مالية قدرها 550 يورو لمن يدان بالقتل بسبب الإهمال.

واندلع الحريق بسرعة أكبر بسبب إسفنج عازل للصوت على جدران المبنى. واستغرقت سيطرة فرق الإنقاذ على الحريق أكثر من ثلاث ساعات.

المصدر: أ ف ب

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