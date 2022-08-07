مواطنون ألمان ينتقدون دعوة مستشار زيلينسكي لتمديد عمل محطات ألمانيا الكهروذرية

انتقد قراء صحيفة "Die Welt" الألمانية مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، الذي اقترح على ألمانيا تمديد فترة استخدام محطاتها الكهروذرية، بدلا من شراء الغاز الروسي.

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وتساءل أحد قراء الصحيفة وهو مواطن ألماني أطلق عليه لقب "Ute J": "هل أصبح بودولياك عضوا منتخبا في حكومتنا؟ لماذا يتدخل في سياستنا؟"

وقال ألماني آخر بلقب "Hartmut S": "لدي انطباع أن زيلينسكي الموالي للولايات المتحدة يحاول تدمير الاقتصاد الألماني".

وعبرت مواطنة ألمانية بلقب "Kareen T" عن استيائها من هذه الدعوة، قائلة: "إذا طالب مواطن ألماني بأي شيء فترفض الحكومة طلبه بشراسة، لكنها ستنفذ المطالب الأوكرانية بشكل ثابت في المستقبل القريب".

من جانبه تساءل ألماني بلقب "Mario G": لماذا يتدخل هذا الشاب في السياسة الألماينة، أليس لديه مشاكل خاصة به، أو أنه يشعر بالملل؟".

وتناول مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، في مقابلته مع "Tagesspiegel" موضوع تمديد عمل المحطات الكهروذرية الألمانية، وقال إن الحكومة الأوكرانية توجهت بنداء إلى برلين تطلب فيه السماح للمحطات الكهروذرية الباقية في ألمانيا بمواصلة العمل لتجنب الاعتماد على الغاز الروسي.

المصدر: نوفوستي