الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على مواقع إطلاق صواريخ بغزة وغانتس يصادق على استدعاء قوات الاحتياط

أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأنه شن غارات على مواقع إطلاق صواريخ في جميع أنحاء قطاع غزة.

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من جهة أخرى صادق وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم، على استدعاء قوات الاحتياط وفق الأمر رقم 8، وسيكون صالحا لمدة أسبوع.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم، إنه تم إطلاق 580 صاروخا على إسرائيل من قطاع غزة منذ بداية الحرب مع حركة "الجهاد الإسلامي".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد سقط أكثر من 100 صاروخ داخل الأراضي الفلسطينية، بينما عبر حوالي 480 صاروخا إلى إسرائيل.

وتمت الإشارة إلى أن نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي اعترض ما يقرب من 200 صاروخ بمعدل دقة 96%.

المصدر: "يديعوت أحرونوت" + RT





