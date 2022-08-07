إعلام عبري: معظم أهداف العملية ضد "الجهاد الإسلامي" تحققت وهناك سعي لإنهاء القتال بشكل سريع

أفاد مصدر أمني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه "تم تحقيق معظم أهداف العملية ضد حركة "الجهاد الإسلامي"، ويجب الانتهاء منها بسرعة".

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وقال المصدر الأمني للصحيفة، بحسب اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي عقد ليلة أمس السبت/ الأحد في مدينة كيريا في تل أبيب: "لقد تم تحقيق معظم أهداف العملية، وتسعى إسرائيل جاهدة من أجل نهايتها السريعة".

وأضافت المصادر التي حضرت المناقشة أن "إسرائيل تود أن تنتهي العملية في غضون ساعات، لكنها تفترض أنها قد تستمر لعدة أيام أخرى، على أمل ألا تطول"، مضيفة: "لا أحد يعرف حقا متى ستنتهي".

وأفاد المسؤولون الأمنيون في المناقشة بأن "معظم أهداف العملية قد تحققت"، وأن حركة الجهاد الإسلامي تعرضت لهزيمة مبرحة".

واعتبروا أن "إسرائيل نجحت في سياسة "فرق تسد" بين حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، مضيفين أن "حماس خارج الصورة"، وفق ما نقلت "يديعوت أحرونوت".

ووفق الصحيفة، "كان هناك دعم واسع بين الوزراء للعملية، لأنه تم التخطيط لها بعناية، والنتائج التي تحققت حتى الآن جيدة جدا أيضا".

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن المصادر الحاضرة في الجلسة قولها إن "وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هورويتز، كان واضحا في دعوته لإنهاء العملية من جانب واحد وعدم انتظار تشكيل آلية إنهاء".

وأكد هورويتز أن "هذه كانت عملية استباقية، وأن معظم الأهداف تم تدميرها بسبب الذكاء الجيد، معتبرا أنه "من الأفضل وقفها الآن، وأنه كلما طالت مدة ذلك زادت المضاعفات المحتملة".

المصدر: "يديعوت أحرونوت"