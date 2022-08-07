صحيفة: تشوبايس خرج من المستشفى

كتبت صحيفة "La Repubblica" أن المبعوث الخاص السابق للرئيس الروسي، أناتولي تشوبايس، الذي تم نقله إلى مستشفى "Mater Olbia" في جزيرة سردينيا الإيطالية، خرج من المستشفى.

إقرأ المزيد

وقالت الصحيفة أن تشوبايس توجه، أمس السبت، إلى مدينة فرانكفورت بألمانيا.

ولم يؤكد المستشفى الذي توجه إليه تشوبايس منذ أكثر من أسبوع شاكيا من شلل في الأطراف، واقع تلقي هذا المريض للعلاج فيه أو خروجه منه.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن نتائج اختبارات السموم الخاصة بتشوبايس ليست جاهزة حتى الآن، لكن الأطباء حددوا أن الرئيس السابق لمؤسسة "روسنانو" (تشوبايس) يعاني من متلازمة غيلان باريه، وهو مرض مناعي ذاتي يمكن علاجه. ووفقا لها فإن الرواية حول احتمال تسمم تشوبايس مستبعدة حاليا. وفي وقت سابق ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن تشوبايس تحدث مع المدعي العام المحلي.

ويذكر أن أناتولي تشوبايس استقال من منصبه وغادر موسكو بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا

المصدر: تاس