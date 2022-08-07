الشرطة الإسرائيلية تصدر بيانا بخصوص سقوط قذيفة بالقرب من منزل في إشكول

أصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا اليوم الأحد أعلنت فيه سقوط قذيفة بالقرب من منزل في بلدة قضاء المجلس الإقليمي إشكول.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان: "تلقت شرطة إسرائيل بلاغا عن سقوط قذيفة بالقرب من منزل في بلدة قضاء المجلس الإقليمي إشكول".

وأضافت: "حتى هذه اللحظة لم يبلغ عن إصابات..شرع أفراد الشرطة وخبراء المتفجرات في التعامل مع الحادث".

وأردف: "نناشد الجمهور الإمتثال لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية لجيش وشرطة إسرائيل".

وكانت مراسلتنا قد أفادت بوقوع أضرار كبيرة لمنزل في إشكول جراء تعرضه لضربة صاروخية مباشرة.

المصدر: RT