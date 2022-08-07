الشرطة الإسرائيلية تصدر بيانا بخصوص سقوط قذيفة بالقرب من منزل في إشكول
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tket
أصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا اليوم الأحد أعلنت فيه سقوط قذيفة بالقرب من منزل في بلدة قضاء المجلس الإقليمي إشكول.
وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان: "تلقت شرطة إسرائيل بلاغا عن سقوط قذيفة بالقرب من منزل في بلدة قضاء المجلس الإقليمي إشكول".
وأضافت: "حتى هذه اللحظة لم يبلغ عن إصابات..شرع أفراد الشرطة وخبراء المتفجرات في التعامل مع الحادث".
وأردف: "نناشد الجمهور الإمتثال لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية لجيش وشرطة إسرائيل".
وكانت مراسلتنا قد أفادت بوقوع أضرار كبيرة لمنزل في إشكول جراء تعرضه لضربة صاروخية مباشرة.
المصدر: RT