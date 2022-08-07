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الشرطة الإسرائيلية تصدر بيانا بخصوص سقوط قذيفة بالقرب من منزل في إشكول

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الشرطة الإسرائيلية تصدر بيانا بخصوص سقوط قذيفة بالقرب من منزل في إشكول
AP
القبة الحديدية
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أصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا اليوم الأحد أعلنت فيه سقوط قذيفة بالقرب من منزل في بلدة قضاء المجلس الإقليمي إشكول.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان: "تلقت شرطة إسرائيل بلاغا عن سقوط قذيفة بالقرب من منزل في بلدة قضاء المجلس الإقليمي إشكول".

وأضافت: "حتى هذه اللحظة لم يبلغ عن إصابات..شرع أفراد الشرطة وخبراء المتفجرات في التعامل مع الحادث".

وأردف: "نناشد الجمهور الإمتثال لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية لجيش وشرطة إسرائيل".

وكانت مراسلتنا قد أفادت بوقوع أضرار كبيرة لمنزل في إشكول جراء تعرضه لضربة صاروخية مباشرة.

المصدر: RT

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